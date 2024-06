Conte in vacanza in attesa del ritiro del Napoli: ecco dov'è e cosa ha fatto | FOTO

Ultimissime Calcio Napoli, giorni di relax per Antonio Conte dopo un primo tuffo nella nuova sfida partenopea in attesa di riemergersi definitivamente tra qualche settimana.

Antonio Conte in vacanza, ecco dov'è

Come riportato dal Quotidiano di Puglia, il neo allenatore del Napoli si sta godendo un po’ di riposo presso il Tabù di Porto Cesareo che conosce ormai molto bene. Sia perché è per lui tappa fissa in ogni estate, sia perché la location è di proprietà di un suo carissimo amico. Per il mister - svela il giornale - ombrellone in seconda fila per non dare troppo nell’occhio. Ultimi bagni prima di iniziare effettivamente la sfida azzurra col ritiro prima di Dimaro e poi di Castel di Sangro.