Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis: primo scatto insieme in questa nuova avventura partenopea ieri a Roma. Ma nell'eurofia generale in attesa dell'annuncio ufficiale atteso per la giornata di oggi, i tifosi azzurri hanno notato un dettaglio che ha suscitato ironia in rete.

Conte-De Laurentiis e il santino di Padre Pio

Alle spalle dei due, infatti, spunta un santino di Padre Pio. "E' avvenuto il miracolo a Napoli con l'arrivo di Conte", ironizzano i tifosi.