Notizie Calcio Napoli- "Il Var è stato introdotto anche per fermare la Juventus, ricordiamocelo… te lo posso garantire, te lo posso garantire...". Così Ivan Zazzaroni a Pressing. Dichiarazione fortisisma che ha infiammato l'opionione degli ospiti tra cui in particolare Fabrizio Biasin sconcertato: "Ma cosa stai dicendo? Ma ti prego. Ma possiamo far passare il messaggio che il Var sia stato introdotto per fermare la Juve? Stiamo dicendo una cosa seria? Ma stiamo scherzando? Ma per favore".