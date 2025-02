Chiariello: "Lautaro deve essere squalificato per Napoli-Inter! Ricordate il precedente Lavezzi-Rosi?"

Nervi tesi dopo Juve-Inter: Lautaro nervossimo si lascia andare a espressioni blasfeme e ora sarebbe tecnicamente a rischio squalifica.

Proprio su questo, via X, si è pronunciato Umberto Chiariello ripescando anche un vecchio episodio dove subentrò la prova televisiva:

"Il Napoli si apprestava a giocare la sfida scudetto a Milano col Milan passando per la sfida di coppa col Villareal. A Sky trovarono nell’intervallo di Roma-Napoli le immagini dello sputo di Lavezzi a Alejandro Rosi e furono usate come prova televisiva. La sfida scudetto fu orfana del nostro miglior giocatore squalificato per ben 3 turni e la perdemmo.

Nessuno protestò. Adesso Lautaro bestemmia in diretta tv reiteratamente: ci sarà la prova televisiva o (come spesso è accaduto da Passaportopoli in poi) l’ Inter la farà ancora franca? Vorrei ricordare che l’espressione blasfema, ex art.37 Cgs, viene punita con la sanzione minima della squalifica di una giornata. E per reiterate bestemmie, nel caso di specie? Attendiamo fiduciosi che giustizia sia fatta. Noi abbiamo già dato con Lavezzi. Attendiamo altrettanta severa applicazione del codice di giustizia sportiva anche in questo caso".