"Napoli vs Lazio... scusa Fernando Muslera", è questo il messaggio postato quest'oggi da Edinson Cavani attraverso la propria pagina Facebook. Il riferimento è alla gara epica del 4 marzo 2011 per il campionato di Serie A, ed il Matador scrive ironicamente all'amico e connazionale all'epoca tra i pali biancocelesti. Una bella botta di nostalgia per il giocatore e per una città che ancora sogna il suo ritorno, un giorno...

