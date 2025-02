Caos Juve, DAZN becca il labiale di Vlahovic contro Gatti | VIDEO

Ultimissime Serie A - Spunta il labiale di Dusan Vlahovic verso Federico Gatti durante Como-Juventus: a beccarlo sono le telecamere di DAZN.

Como-Juventus, spunta il labiale di Vlahovic verso Gatti

“Io non capisco Gatti, non guarda l’uomo. Abbiamo preso quell’azione nel secondo tempo. Palla lunga e lui guarda la palla… cosa fai? Guarda la palla! Metti il corpo Altrimenti diventa giallo…”, dice l’attaccante serbo rimasto in panchina per l’intero match mentre il neo acquisto Kolo Mouani continua a segnare con una certa continuità tanto da avergli, di fatto, già soffiato il posto.