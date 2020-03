Callejon, la moglie sbotta sui social: "Anziani in giro, a questi non frega un ca**o!"

Il mancato rispetto delle regole imposte dai decreti governativi contro il Coronavirus da parte di alcune persone ha provocato lo sfogo di Marta Ponsati Romero, moglie di José Callejon, calciatore del Napoli:

Moglie Callejon, lo sfogo sul Coronavirus

"Trovo scandaloso che io e la mia famiglia, come tante altre famiglia, siamo in casa da 1 settimana. Le mie figlie non vedono l'ora di fare una corsa nel parco, premdere il sole... vado al supermercato per mezz'ora per comprare cose di cui abbiam bisogno e incontro persone anziane che vanno in giro... Ciao??? Lo facciamo per voi, in mdo da non collassare gli ospedali e a voi non frega nulla?".

