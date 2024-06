Calciomercato Napoli, messaggio chiarissimo di Gaetano per il futuro | FOTO

Calciomercato Napoli, messaggio social chiarissimo di Gianluca Gaetano per il suo futuro. Il centrocampista azzurro, di rientro da Cagliari dopo l’ottima semestre in Sardegna, ha ripreso delle dichiarazioni di Gianluca Raspadori in conferenza da Euro 2024 approvandole decisamente.

Calciomercato Napoli, il messaggio di Gaetano per il futuro

Il riferimento in particolare è a alle seguenti parole: “In Italia a 24 anni un calciatore è considerato ancora giovane, mentre all’estero hanno già 150-200 partite da titolare”. Il centrocampista di Cimitile ha compiuto 24 anni lo scorso 5 maggio. Tradotto: vuole giocare con continuità. O quanto meno essere preso in seria considerazione nel Napoli. Di recente anche lo stesso procuratore lo ha detto: "Il club deve prendere una decisione definitiva, se lo tiene in rosa deve puntarci seriamente". Basta prestiti.