Buongiorno, non solo il gol: super partita in Cagliari-Napoli, lo dicono le statistiche!

Ultime notizie SSC Napoli - Che prestazione, per Alessandro Buongiorno in Cagliari-Napoli: non solo il primo gol in maglia azzurra, con immancabile esultanza storica del caffè bevuto (esultò così anche contro gli azzurri lo scorso anno). La prestazione di Buongiorno è condita da alcune statistiche davvero interessanti:

90 minuti

1 gol

74% di precisione passaggi (25/34)

1/2 tackle vinti

7 contrasti

3 stop

1 intercetto

3 recuperi palla

6/11 duelli vinti