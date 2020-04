Baldini si sbilancia: "Sogno di allenare il Napoli o il Genoa! Ferlaino mi mandò un telegramma quando andai in A con la Reggina. Scrisse..."

Francesco Baldini, ex allenatore del Trapani ed ex capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista esclusiva a CalcioNapoli24.it. Eccone uno stralcio:

Presidenti come Ferlaino non esistono più. “Sono perfettamente d’accordo. Era un signore con la S. A fine partita andava sempre a salutare l’arbitro nello spogliatoio, persona di altri tempi. Poi ti dico una cosa che non ho mai detto a nessuno. Quando andai a Reggio Calabria e salimmo in A mi mandò un telegramma che conservo ancora con scritto ‘almeno una parte di Napoli è andata in A’. Unico”.