Baldini ricorda: "Un giornalista in tv disse che facevo il mercato del Napoli, io chiesi il suo numero a Iuliano e ci litigai in diretta"

Francesco Baldini, ex allenatore del Trapani ed ex capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista esclusiva a CalcioNapoli24.it. Eccone uno stralcio:

Napoli-Bologna, terza di campionato. L’auto goal firmato Coppola-Baldini purtroppo se lo ricordano ancora in tanti. “E’ stato l’unico auto goal che ho fatto in carriera e da lì cominciarono a fischiarmi i tifosi. Lì iniziarono i miei problemi a Napoli, facevo fatica anche a scendere in campo. I tifosi non lo sanno, ma quell’anno ebbi una pubalgia mostruosa, ma Mondonico mi diceva ‘non mi interessa, voglio che giochi’. Andavo in campo con punture e antidolorifici. Non mi allenavo mai in settimana, poi l’allenatore voleva che scendessi in campo. Addirittura i tifosi iniziavano a pensare che comandassi io lo spogliatoio. Poi una sera ascoltai una trasmissione tv in cui un giornalista disse che io facevo il mercato del Napoli. Chiamai inferocito Carlo Iuliano, addetto stampa dell’epoca, e chiesi il numero di quella trasmissione. Chiamai in diretta e litigai con quel giornalista”.