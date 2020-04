Baldini racconta Beto: "Girava senza patente, ma portava con sè le maglie del Napoli per regalarle ai vigili in caso di multa"

Notizie calcio Napoli - Francesco Baldini, ex allenatore del Trapani ed ex capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista esclusiva a CalcioNapoli24.it. Eccone uno stralcio:

Poi arrivò Gigi Simoni in panchina ed il Napoli arrivò in finale di Coppa Italia. Ricordi la semifinale con l’Inter ed il rigore cruciale di Boghossian? "Quell’anno è stata la svolta in negativo. Vivo talmente veloce la mia vita che ho pochissimi ricordi del passato, ma quella sera la ricordo come fosse ieri. Vincemmo ai rigori con l’Inter, fu una serata straordinaria. Poi vabè, la finale col Vicenza, dico sempre che se avessimo invertito i campi l’avremmo vinta noi. Quell’anno ricordo che Ferlaino scoprì che Simoni firmò anzitempo con l’Inter e decise di fare una rivoluzione. Riuscimmo a stento a salvarci in campionato, ma a gennaio eravamo secondi in classifica”.