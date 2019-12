Auriemma: "Calmatevi! Alcuni tifosi già criticano la scelta Gattuso. Con un altro tecnico staremmo giocando per lo scudetto" [VIDEO]

Nuovo video di Raffaele Auriemma. Dopo aver brindato l'esonero di Carlo Ancelotti, il collega ha commentato entusista questi primi giorni di Gennaro Gattuso: "Vedo una squadra che sta sudando e sgobbando. Sta facendo quel che il nuovo allenatore chiede. Gattuso è entrato in maniera decisa in squadra come si vede da foto e video. Gattuso partecipa direttamente all'allenatore del gruppo, ed è quello che abbiamo sempre chiesto: un allenatore da campo. Ora vorrei soffermarmi su alcune considerazioni che sto sentendo da tanti tifosi. Alcuni parlavano di esonero di Ancelotti e adesso stanno criticando Gattuso. Oh: datevi una calmata, cercate di trovare una linea di coerenza e abbassiamo un po' queste pretese. Il Napoli è 7° in classifica e deve sgobbare, sudare e sputare anche il cuore per risalire. Solo così puoi provare a salvare la stagione, perché tutto sommato è ancora alla portata. Non sarà facile recuperare 8 punti, ma il quarto posto è ancora possibile. Ma il Napoli può recuperare su Roma, Lazio, Atalanta e Cagliari. Il succo esiste come abbiamo visto anche in Europa. Magari non sarà totalmente omogeneo perché manca un regista o un esterno sinistro, ma la squadra c'è e i giocatori sono di altissima qualità. Ora bisogna trovare solo una linearità e con Gattuso dovremmo esserci. Non dico che il suo staff è simile a quello di Sarri ma quasi. Non è un team ballerino che varia modulo di giorno in giorno. Questo appartiene a un passato che non rinneghiamo, perché anche io ero felice per l'arrivo di Carlo Ancelotti. Era un passaggio necessario per continuare a crescere, ma è andata male. Questa squadra doveva lottare per lo scudetto. Non è un'eresia dire che con un altro allenatore ora staremmo lì in alto a giocarcela...".