Napoli, immagini sconcertanti dal centro città: il Barça è stato accompagnato da una vera e propria onda umana all'esterno dell'hotel in cui soggiorna. Un'ora fa, quando la squadra ha lasciato la struttura per dirigersi al San Paolo per la rifinitura, erani circa 300 i tifosi ad accoglierli. Via medina paralizzata e cori per Messi come si evince dalle immagini spettacolari.