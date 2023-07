Al Napoli servono acquisti e calcoli per la lista Serie A: Kvaratskhelia all'ultimo jolly

Ultime calciomercato Napoli - Il calcio mercato estivo è appena iniziato e tra le tante mosse di mercato bisognerà considerare la lista dei 25 valida per la Lega Serie A. E anche all'UEFA per la lista Champions League. Paletti e condizioni da rispettare nel formare la rosa dei 25.

Ma qual è la situazione attuale dei possibili 25 calciatori della rosa del Napoli per la stagione 2023-2024? Il Napoli dovrà consegnare quella definitiva, dopo quelle parziali delle prime giornate di campionato col mercato ancora aperto. Vi mostriamo quindi quella che potrebbe essere la lista ad oggi dei calciatori del Napoli per il campionato.

Lista Serie A SSC Napoli

Lista Serie A SSC Napoli: la rosa dei 25

Ricordiamo ai lettori di CalcioNapoli24 che la SSC Napoli, ed ogni società di Serie A, può registrare in lista:

17 giocatori over 22 (nati fino al 2000)

4 giocatori cresciuti nel vivaio del club (over 22)

4 giocatori cresciuti in vivai italiani

calciatori under 22 (nati dal 2001 in poi)

Di seguito l'attuale rosa del Napoli e la rosa degli ipotetici 25 giocatori per la Serie A 2023-24 (in corsivo i possibili addii):

17 giocatori over 22:

Kim Min-Jae Amir Rrahmani Leo Ostigard Juan Jesus Mathias Olivera Mario Rui Filippo Costa Stanislav Lobotka Diego Demme Frank Anguissa Piotr Zielinski Eljif Elmas Michael Folorunsho Hirving Lozano Victor Osimhen Giovanni Simeone Matteo Politano

LISTA OVER 22 FORMATI IN ITALIA

Alex Meret Giovanni Di Lorenzo Alessio Zerbin Giacomo Raspadori

LISTA OVER 22 FORMATI NEL CLUB

Nikita Contini Alessandro Zanoli Gianluca Gaetano x

LISTA UNDER 22

Khvicha Kvaratskhelia

Antonio Cioffi

Giuseppe Ambrosino

Hubert Idasiak

La situazione, in questo momento, vede il Napoli abbastanza libero di agire sul mercato degli over 22: sebbene non ci sia un posto libero nella lista dei 17 over 22, se ne potrebbero tranquillamente liberare alcuni (Filippo Costa, Michael Folorunsho), senza contare le uscite: ad esempio Kim Min-Jae, ma anche Diego Demme.

Nel caso di uscita di Over 22 formati nel club, il Napoli potrebbe anche non completare la rosa negli effettivi 25, sfruttando la presenza di Kvaratskhelia tra gli Under (sarà il suo ultimo anno).

Considerando che sarà necessario reperire sul mercato una serie di giocatori, almeno quattro se non cinque (un portiere alle spalle di Meret, un terzino destro in caso di addio di Zanoli, un centrale al posto di Kim Min-Jae, un centrocampista dopo l'uscita di Ndombele ed un altro se partisse Demme. Non contando la questione Osimhen), per la dirigenza del Napoli ci sarà da fare bene i conti.