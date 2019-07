Universiadi, numeri record per la cerimonia: 30mila spettatori nel nuovo San Paolo e l'8% di share in TV [FOTOGALLERY]

Grandi numeri per la cerimonia d’apertura della 30^ Summer Universiade 2019.

Lo spettacolo ideato da Marco Balich e diretto da Lida Castelli ha affascinato, emozionato gli oltre 30mila presenti al San Paolo e catturato le attenzioni dei telespettatori collegati in mondovisione; quasi un miliardo di persone ha potuto ammirare da casa l’unicità della cerimonia attraverso i canali che hanno trasmesso live la Cerimonia. Gongola RAI 2 che ha trasmesso in diretta l’evento: 8,4% di share, per quasi 1 milione e mezzo di telespettatori. Addirittura straripante il dato social. Su Twitter gli utenti hanno commentato live la cerimonia facendo salire al primo posto degli Italy Trends l’hashtag #Universiadi2019 che ha totalizzato più di 12mila tweet.

E se Facebook ed Instagram hanno vissuto il down che ha mandato letteralmente in tilt le piattaforme, nonostante questo i post della pagina ufficiale hanno raggiunto quasi due milioni di persone, l’onda lunga dello spettacolo mirabilmente confezionato dalla Balich World Wide Shows è proseguito anche nelle ore successive collezionando ulteriori 8mila follower. Su Instagram il video dell’accensione del Vesuvio con il “calcio” di Lorenzo Insigne in pochissime ore ha raggiunto più di 27mila visualizzazioni.