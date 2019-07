Cerimonia di apertura Universiadi 2019, fischi incessanti al sindaco de Magistris!

Inaugurazione Universiadi 2019 - Su Rai 2 in diretta le Universiadi Napoli 2019. E' il momento della Cerimonia d'apertura, episodio spiacevole accaduto al momento che il sindaco Luigi de Magistris ha preso la parola, tanti i fischi iniziali e poi gli applausi per il primo cittadino di Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24 dalle sue parole: "Do il benvenuto agli atleti in questo bellismo stadio e nella nostra bellissima città. Napoli città dello sport, pace, dell'amore e dello sport. Io ed il popolo napoletano vi auguriamo di trascorrere giornate indimenticabile nella nostra città".