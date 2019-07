DIRETTA - Universiadi 2019, cerimonia d'apertura al San Paolo: lo stadio inizia a riempirsi per l'evento

Cerimonia di apertura Universiadi 2019 - Questa sera alle ore 21 avrà inizio la cerimonia di apertura delle Universiadi 2019, allo stadio San Paolo di Napoli, con l'ingresso della torcia darà il via ai campionati riservati agli studenti universitari. Lo spettacolo di questa sera metterà Napoli al centro del mondo. Rai 2 diretta Universiade.

Dove in tv inauguraxione a Napoli universiadi

Diretta Universiadi Napoli

20.22 - Inizia a riempirsi il San Paolo. Nello specifico le due Curve ed i Distinti

Alle ore 21 inizierà la cerimonia d'apertura delle Universiadi con la torcia che farà il suo ingresso all'interno dello stadio San Paolo. Sugli spalti dell'impianto di Fuorigrotta sono attese quasi 40mila spettatori. In tribuna sono previsti tra gli altri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella mentre il governo sarà rappresentato dal vice premier Luigi Di Maio, dal sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti e da numerosi ministri che prenderanno posto accanto fra gli altri al presidente del Coni Giovanni Malagò

Universiadi, le date

Le Universiadi inizieranno questa sera 3 luglio e termineranno il 14 luglio: verrà trasmesso dal vivo in mondovisione, con 1000 performer e grandi talenti sul palco per celebrare gli atleti universitari. Inizierà così ufficialmente la 30esima Universiade estiva, con la Cerimonia d'apertura ideata e prodotta da Balich Worldwide Shows, il cui team creativo è noto per i successi di oltre 20 Cerimonie Olimpiche.

Le discipline delle Universiadi

L’Universiade estiva Napoli 2019 è una manifestazione sportiva multidisciplinare: atletica leggera, judo, tiro con l'arco, basket, calcio, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, rugby, nuoto, ping pong, tennis, pallavolo, tuffi, scherma, vela, tiro a volo, taekwondo e pallanuoto.

A poche ore dall’inizio della Cerimonia di inaugurazione dell’Universiade Napoli 2019 aumentano le presenze istituzionali dall’Italia e dal Mondo. Annunciata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente della Camera Roberto Fico.

Confermata la presenza anche del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, del Cardinale Crescenzio Sepe e del Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho.

Non mancheranno Franco Carraro, delegato del Presidente Cio, Giovanni Malagò, Presidente Coni, Aurelio De Laurentiis, Presidente della SSC Napoli.

Biglietti esauriti da giorni: durante lo spettacolo si esibiranno anche Malika Ayane, Andrea Bocelli ed Anastasio. Mentre in tribuna d'onore è attesa Noemi, la bimba di quatto anni ferita in un agguato a piazza Nazionale il 3 maggio scorso.

Universiadi, Regione e ARU potenziano il trasporto pubblico