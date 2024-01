Vieri: "Napoli-Inter, non c'è una favorita! Lautaro, Thuram, Simeone: mi aspetto tanti gol" | VIDEO CN24

Supercoppa italiana, domani sera la finale Napoli-Inter a Riyad. Per l'occasione CalcioNapoli24 ha intervistato Bobo Vieri, l'ex attaccante dell'Inter che oggi è qui in Arabia Saudita in qualità di ambassador della Lega Serie A.

Guarda il video di Vieri qui sotto o leggi le sue dichiarazioni ai nostri microfoni.

Nelle finali non ci sono favoriti! L'Inter è una grande squadra come lo è anche il Napoli anche se è un po' in difficoltà. Sarà una partita da 50 e 50. Lautaro e Thuram sono due grandi attaccanti che giocano con una grande intesa e si sacrificano per la squadra. Simeone ha fatto un grandissimo gol contro la Fiorentina da attaccante vero. Mi aspetto tanti gol domani e speriamo sia così così ci divrtiamo.

Il Napoli dell'anno scorso era straordinario e ce lo siamo goduti ma è sotto gli occhi di tutti che non è così. Spalletti è andato via poi è arrivato Garcia e adesso c'è Mazzarri che sta cercando di risollevare la situazione. Comunquè gli azzurri hanno dei grandi giocatori è posson vincere la partita secca e rissollvarsi alla grande in campionato. Poi c'è la Champions dove può dire la sua perchè è sempre una squadra forte e sta cercando di ripredersi.

Giocare a calcio √® la cosa pi√Ļ bella del mondo. Vinci, perdi, ti fai male ma non √® importante perch√® fai una cosa bellissima. Il calcio in Arabia sta facendo dei grandi passi avanti. Volevano farsi notare e l'hanno fatto prendendo Ronaldo che a 38 anni ha fatto 54 gol dicend che non ci sono partite facili. Volevano che si parlasse di loro e l'hanno fatto prendendo unoo dei migliori al mondo e tanti altri calciatori europei e continueranno a farlo.

Il Napoli dell'anno scorso fa parte del passato e bisogna guardare avanti mentre l'Inter è una grande squadra che gioca bene e fa divertire con Inzaghi che sta facendo un grande lavoro. Domani sarà una grande finale e ci sarà il tutto esaurito, una cosa positivissima per i nostro calcio che è un prodotto che va asportato con orgoglio e dobbiamo continuare a farlo perchè devono guardarci in tutto il mondo.

Parlare di razzismo nel 2024 non è assolutamente accettabile ma bisognerebbe stare qui a parlarne per ore. Kvara ha fatto un grande campionato l'anno scorso ed è uno dei pi grandi calciatori che ci sono in Italia e in Europa e domani anche qui in Arabia vedranno quanto è forte come altro giocatori dell'Inter. I giocatori forti sono da mostrare al mondo.

Osimhen sul mercato? Ma se ha appena firmato il rinnovo! E' uno degli attaccanti pi√Ļ forti al mondo e pu√≤ giocare in qualsiasi campionato. Peccato che non ci sia domani perch√® √® devastante. Adesso il suo cartellino √® di De Laurentiis e beato lui.