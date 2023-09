Terza maglia Napoli, ora in vendita su eBay! Prezzo e come acquistarla online

La SSC Napoli ha lanciato la terza maglia ufficiale per la stagione 2023-2024. Sabato 2 settembre gli azzurri sono scesi in campo allo stadio Maradona indossando la divisa di colore nero che sarà la terza maglia del Napoli dopo la prima maglia azzurra e la seconda maglia bianca.

La terza maglia Napoli è di colore nero e verde scuro, con le rifiniture di colore oro. Presenta ovviamente lo scudetto tricolore in petto, il logo SSC Napoli e il logo EA7. Sulle spalle invece presenta una serie di tatuaggi Maori con simbolismi che rappresentano unione, resistenza, tenacia, forza e potere.

La maglia è realizzata in styline di manica raglan su tessuto tecnico stretch con piping in contrasto nero, collo a V ad incrocio e linea fondo della manica in nero. Nuovo motivo allover “N” con tecnica di stampa a caldo su materiale tecnico traspirante con tecnologia Dry Touch. Nuovo logo N su transfer a rilievo oro e scudetto tricolore personalizzato. Vestibilità: Slim Fit. Composizione: 82% poliestere, 18% elastane.

