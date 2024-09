SSC Napoli, nuove maglie Coca-Cola: prezzo e link per acquistare

SSC Napoli, finalmente in vendita la nuova maglia d'allenamento 2024-2025 con sponsor Coca-Cola! Il club ha annunciato quelle che saranno le maglie training d'allenamento, per la prima volta in collaborazione con Coca-Cola, dando vita a quella che forse sono tra le maglie più belle dell'era De Laurentiis.

Prezzo : € 64,18 euro

: € 64,18 euro Link per acquistare : https://amzn.to/3y5Tim3

: https://amzn.to/3y5Tim3 Store Amazon SSC Napoli: https://amzn.to/3XXlemL

Dove comprare la maglia? Attualmente è possibile acquistare la nuova maglia del Napoli sullo store digitale di Amazon e negli store fisici, così come nei ritiri a Dimaro e Castel di Sangro. Controlla questo articolo di CalcioNapoli24 nei prossimi giorni per restare aggiornato su come comprare la maglia del Napoli.

Nuova maglia Napoli Coca-Cola 2024 2025

La nuova maglia d'allenamento Napoli 2024 2025 è disponibile in tre colori: blu, rossa e grigia. Presenta un design elegante e una particolare attenzione ai dettagli ed è una vera celebrazione della tradizione partenopea.

Maglia blu : https://amzn.to/4f3gfHi

: https://amzn.to/4f3gfHi Maglia rossa : https://amzn.to/3zByljm

: https://amzn.to/3zByljm Maglia grigia: https://amzn.to/4eWEwyV

Design ufficiale SSC Napoli 2024/2025: maglietta di allenamento disponibile in tre diverse colorazioni, con il design esclusivo della nuova stagione. Tessuto traspirante e leggero: realizzata con materiali di alta qualità per offrire massimo comfort e prestazioni ottimali durante ogni allenamento. Vestibilità comoda: progettata per garantire una vestibilità aderente ma confortevole, permettendo libertà di movimento eccellente. Tecnologia avanzata: include tecnologie innovative per una regolazione termica efficace e un'asciugatura rapida, mantenendoti fresco e asciutto Prodotto autentico: perfetta per mostrare il tuo supporto alla squadra sia durante gli allenamenti che nel tempo libero.