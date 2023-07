SSC Napoli, nuova polo di rappresentanza: finalmente in vendita, prezzo e dettagli

Nuovo abbigliamento SSC Napoli! Dopo la nuova maglia del Napoli, il club partenopeo ha svelato in anteprima anche le nuove polo di rappresentanza, finalmente in vendita negli store ufficiali e sul nuovo store online di eBay.

Nuova maglia polo SSC Napoli

Napoli, nuova maglia polo: si tratta di una polo a manica corta, in vendita con due colori: bianca con inserti blu, oppure blu con inserti bianchi. Sulla polo il lettering SSCN sulla manica sinistra e il nuovo logo SSC Napoli sul petto. La maglia è realizzata al 94% in cotone e al 6% in elastane.

Il prezzo della nuova maglia polo SSC Napoli è di 75 euro, più spese di spedizione.

ACQUISTA ORA LA POLO

Oppure clicca sulla foto qui sotto per maggiori informazioni e dettagli sull'acquisto

Clicca sulla foto