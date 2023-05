"Napoli campione", la maglia celebrativa in vendita a soli 16 euro, spedizione inclusa!

Ormai manca pochissimo, presto il Napoli sarà ufficialmente campione d'Italia 2023, dopo una stagione ad altissimo livello durante la quale ha ampiamente dominato il campionato. La città si sta già preparando alla grande festa, in attesa che la vittoria sia matematicamente acquisita, e nel frattempo sono già in vendita bandiere, sciarpe, magliette e vessilli vari che celebrano la vittoria imminente del terzo scudetto del Napoli.

Maglia Napoli campione

Su Amazon è adesso in vendita la nuova maglia celebrativa "Napoli campione", sul petto un Vesuvio azzurro che erutta una lava tricolore e in basso la scritta "Ricomincio da 3" con lo scudetto, chiara citazione da Massimo Troisi. Questa maglia bellissima è in vendita a soli 16 euro su Amazon, con spedizione gratuita.

Attenzione, non si tratta di un prodotto ufficiale SSC Napoli, ma di un'idea di Movoo Design per celebrare il terzo scudetto del Napoli, presto campione d'Italia 2022-2023. Si tratta di una maglia 100% cotone, lavabile in lavatrice, ed è unisex, adatta a uomini, donne e bambini.

La spedizione è gratuita e per acquistarla bisogna scegliere tra le taglie disponibili S, M, L, XL, XXL. Guarda anche le altre maglie a 14,90 euro e 15,90 euro.

