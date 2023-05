Crea la tua bandiera del Napoli personalizzata e ordinala su Amazon!

Napoli, la festa scudetto si avvicina! Manca ormai solo la certezza matematica prima che in città si scatenino i festeggiamenti per la vittoria del terzo scudetto nella storia della SSC Napoli, dopo una stagione ad altissimo livello in cui il Napoli ha dominato tutte le avversarie.

Nel frattempo, però, in molti hanno già abbandonato la scaramanzia e i quartieri di Napoli e provincia si sono riempiti di bandiere, striscioni e vessilli che inneggiano al Napoli campione d'Italia! Spesso capita di vedere in giro le stesse bandiere, ma perché accontentarsi? Da oggi puoi personalizzare la tua bandiera, creare una bandiera completamente personalizzata, da portare in giro, esporre a casa, allo stadio o fuori al balcone.

Crea una bandiera personalizzata

Dunque, crea anche tu la tua bandiera del Napoli personalizzata! Bastano cliccare qui sotto:

Puoi scegliere l'immagine o il logo da applicare, scegli anche il tipo di carattere, la scritta e il colore: una bandiera originale totalmente personalizzabile da te, con pochi clic!

Clicca sulla foto

Su Amazon puoi personalizzare le bandiere di Al Production, una piccola azienda italiana che produce bandiere 100% made in Italy, realizzate con tessuto nautico ignifugo con certificazione flame retardant. Sono adatte sia ad uso interno che esterno e sono bandiere lavabili. Queste bandiere vengono confezionate con doppia piega perimetrale, rinforzata sul lato sinistro con guaina e corda in nylon per essere legate a pali, funi, aste o ganci.

Esistono due misure per la bandiera personalizzata: