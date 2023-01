Epifania 2023, la calza Befana del Napoli in offerta con sciarpa e portachiavi!

Passato il Natale, è tempo di Epifania! Venerdì 6 gennaio 2023 si festeggia l'Epifania, celebrazione cristiana della rivelazione, che nella tradizione occidentale è tipicamente associata alla Befana: come Babbo Natale, la Befana visita i bambini di tutto il mondo per portare in dono dolci e cioccolato, che i genitori nascondono all'interno di una calza.

Per questo, nel giorno della Befana è tradizione regalare calze ripiene di dolci ai bambini e alle persone che si vogliono bene. Forse, però, non sapevate che esistono anche le calze del Napoli! Se dunque state pensando di regalare una calza della Befana ad un tifoso del Napoli, perché non approfittare delle offerte sulle calze Befana del Napoli?

Befana 2023: calza del Napoli

Eccovi due offerte per calze del Napoli! Iniziamo dalla prima: si tratta di una calza della Befana prodotta da Playtime in collaborazione con la SSC Napoli. Ce ne sono due versioni, una di colore bianco e azzurro e l'altra di colore blu. All'interno contiene prodotti Mars, Snickers, Twix, Bounty, ma anche monete di cioccolato e dolce carbone di zucchero!

La calza del Napoli costa 19 euro e per pochissimi giorni potete approfittare dello sconto del 4% su Amazon: clicca su Calza SSC Napoli oppure clicca sulla foto qui sopra e scopri l'offerta con le opzioni di spedizione disponibili.

Calza Napoli per la Befana

Ecco adesso un'altra offerta molto conveniente. Si tratta di una calza Befana SSC Napoli prodotta da Caiya e PlayTime, ricca di cioccolatini e prelibatezze: in offerta con la calza riceverete anche una sciarpa "Forza Napoli" da appendere in cameretta o da portare allo stadio; inoltre riceverete anche un portachiavi Caiya in omaggio!

Potete scegliere la calza in due colori diversi e all'interno troverete le monete a forma di Euro con cioccolato a latte, due carboni di zucchero, 3 Mars ripieni di caramello, 4 Twix con cioccolato al latte, 5 Snickers con caramello e arachidi tostate, 6 Bubble mella al gusto bubble gum.

Questa calza con sciarpa e portachiavi costa solo 26,70 euro su Amazon: clicca su "Calza Napoli più Sciarpa" oppure clicca sulla foto qui sopra e visualizza le opzioni di spedizione e l'offerta in vigore.

