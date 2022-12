La maglia Buitoni del Napoli in offerta: sconto del 39%

È finito il Black Friday, una settimana di sconti, offerte e promozioni sui prodotti Amazon! Sfogliando il catalogo online, si trovavano moltissimi prodotti scontati e offerte vantaggiose anche per i tifosi del Napoli. Infatti, anche la SSC Napoli aveva già annunciato la sua "Black Week" con maglie, felpe e gadget ufficiali con prezzi ridotti per tutti gli appassionati.

Nel frattempo, però, alcuni store indipendenti che non vendono prodotti ufficiali, hanno pubblicato le proprie offerte Black Friday, come ha fatto ad esempio il brand "Ricordo scudetto Napoli - El Pibe de Oro", che su Amazon vende maglie celebrative che richiamano i tempi d'oro di Maradona al Napoli.

Maglia Napoli in offerta Black Friday

L'offerta più interessante riguarda queste bellissime maglie Buitoni, che richiamano ai fasti di fine anni '80, quando gli azzurri conquistarono due scudetti e una Coppa UEFA guidati dalle prodezze di Diego Armando Maradona.

Questa maglia celebrativa si presenta di colore azzurro, con taglio classico e maniche a doppia cucitura con orlo inferiore. Davanti ha la scritta "Buitoni", la coccarda tricolore della Coppa Italia e lo scudetto. Sulle spalle ha il numero 10 e la scritta "Maradona".

Il prezzo di questa Maglia Napoli è di 24,99 euro. Solo per pochi giorni, però, la maglia Napoli Buitoni era in offerta con uno sconto del 39%, ad un prezzo di 15,29 euro! Un'offerta imperdibile che durerà solo pochissimi giorni. Clicca su Maglia Napoli Buitoni e scopri le taglie disponibili e le opzioni di spedizione, compresa la spedizione gratuita!

Pur non trattandosi di una maglia ufficiale SSC Napoli, si tratta di una t-shirt leggera e molto carina, ideale per andare allo stadio. La maglia Napoli Buitoni è in vendita in tre differenti modelli:

Uomo (taglie disponibili: S, M, XL, XXL, XXXL)

Donna (taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL, XXXL)

Bambino (taglie disponibili: da 2 a 12 anni)

In qualità di partner del programma di Affiliazione Amazon, CalcioNapoli24 percepisce una minima percentuale sugli acquisti idonei, senza alcun sovrapprezzo per chi acquista.