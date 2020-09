Valutazioni FIFA 21, Koulibaly sul podio dei migliori difensori! Insigne e Mertens nella Top 100: la classifica [FOTO]

Valutazioni FIFA 21 - Tre azzurri nella Top 100 del videogame dedicato al calcio più famoso al mondo. A ottobre uscirà negli scaffali digitali e fisici il nuovo capitolo della serie di EA Sports, FIFA. A causa del coronavirus FIFA 21 è stato posticipato di alcune settimane, ma arriverà comunque come di consueto. Primo passo, atteso da milioni di videogiocatori, i valori dei calciatori presenti.

Valutazioni Fifa 21, tre calciatori del Napoli nella Top 100: la classifica

La EA Sports, tramite i profili social dei giocatori, ha svelato man mano alcuni overall, ovvero quelli dei testimonial e protagonisti di FIFA 21. Poi l'annuncio dei migliori 100: Messi in pole con 93 di overall prima di Cristiano Ronaldo, a 92. Lewandowski occupa con 91 il gradino più basso del podio.

A Fifa 21 c'è Kalidou Koulibaly sul podio dei migliori difensori del gioco, dietro solo a van Dijk e Sergio Ramos, con una valutazione generale di 88.

Fifa 21, la valutazione di Koulibaly

Nella Top 100 del videogame, anche i due attaccanti azzurri: Lorenzo Insigne e Dries Mertens con una valutazione generale di 85.

Fifa 21, la valutazione di Insigne

Fifa 21, la valutazione di Mertens

La classifica con la Top 10:

Leo Messi 93 (Barcellona)

Cristiano Ronaldo 92 (Juventus)

Robert Lewandowski 91 (Bayern Monaco)

Kevin de Bruyne 91 (Manchester City)

Neymar 91 (PSG)

Jan Oblak 91 (Atletico Madrid)

Virgil Van Dijk 90 (Liverpool)

Kylian Mbappé 90 (PSG)

Mohamed Salah 90 (Liverpool)

Sadio Mane 90 (Liverpool)