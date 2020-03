Ultras, annullato l'incontro con Francesco Lettieri ed il cast! La produzione: "Annullata anche l'uscita al cinema, il film sarà disponibile su Netflix"

Ultimissime calcio Napoli - L'uscita nelle sale cinematografiche del film Ultras, in programma 9-10-11 marzo, è stata annullata, così come i saluti al pubblico previsti domani lunedì 9 marzo al cinema Modernissimo di Napoli. Il film resta disponibile su Netflix dal 20 marzo. La nota della produzione:

"Siamo spiacenti di informarvi che in seguito alla decisione del Governo di chiudere tutti i cinema in tutto il territorio nazionale sarà annullata l’uscita di tre giorni di “Ultras” e il saluto in sala programmato per domani sera al Cinema Modernissimo di Napoli. Come già programmato, il film sarà disponibile su Netflix a partire dal 20 marzo prossimo".