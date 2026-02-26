Sanremo 2026: per quale squadra di Serie A tifano i cantanti? | VIDEO

Stasera Sanremo 2026 inizia al Teatro Ariston con tantissimi cantanti in gara. Scopriamo allora quale squadra tifano i cantanti di Sanremo 2026. Che squadra tifano, quanti sono tifosi del Napoli?

Sanremo 2026: per quale squadra di Serie A tifano i cantanti?

Andiamo a scoprire quanti tifosi della Serie A ci sono a Sanremo 2026!

Mara Sattei, Leo Gassman tifano per la Roma. Malika Ayane, Elettra Lamborghini e Fedez tifano per il Milan. Arisa, Serena Brancale, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Luché, AKA 7even, LDA, Samurai Jay tifano per il Napoli. Raf e Marco Masini tifa per la Fiorentina. Fabrizio Moro e Tommaso Paradiso tifano Lazio. Francesco Renga e Dargen D'Amico tifano Inter. Infine Tredici Pietro tifa il Bologna.

Tanti appassionati di calcio anche fra gli ospiti della serata cover: Alex Britti, Francesca Fagnani e Claudio Santamaria tifano Roma, Pupo tifa Fiorentina, Tullio De Piscopo e Stash dei The Kolors tifano Napoli, Gianluca Grignani e Belen Rodriguez si sono detti tifosi dell'Inter ma anche del Napoli. Alfa tifa il Genoa.