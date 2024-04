"Napoli prima", un altro film scudetto! Ma non è quello prodotto da De Laurentiis

Un film cortometraggio sullo scudetto del Napoli! Se il 4 maggio uscirà "Sarò con Te", il film scudetto ufficiale prodotto dalla SSC Napoli, esiste però anche un altro film sullo scudetto dell'anno scorso: si chiama "Napoli prima", con la regia di Paolo Geremei e prodotto da Redgital.

Film "Napoli Prima"

Ultime notizie. Come riportato oggi sul quotidiano Il Mattino, il film "Napoli prima" racconta l'attesa dello scudetto nella città di Napoli. Il film sarà presentato martedì 16 aprile presso il teatro Posillipo nella quindicesima edizione della rassegna “I corti sul lettino: cinema e psicanalisi”, diretta dal professore Ignazio Senatore. In “Napoli prima” non ci sono immagini di calciatori e lo stadio Maradona è ripreso soltanto una volta, nella notte della vigilia di Napoli-Salernitana.

Spiega Geremei: "Nessun murale di Maradona, nessun gruppo di tifosi: m’interessava il riflesso, l’altro. Quell’impercettibile attesa esplosiva che era nell’aria, di tutti e per tutti. Andava cercata nei silenzi e nelle risate nervose, così come nel colpo improvviso di un clacson e in quello morbido di un remo sull’acqua. Nella miracolosa preghiera a San Gennaro e in quella a San Diego. Nel vivere quotidiano che non sarebbe stato più lo stesso".