Mara Venier con Geolier: "Come va il Napoli? Anch'io sono tifosa!". Poi il rapper risponde alle critiche

Geolier è ospite di Mara Venier allo Speciale Sanremo di Domenica In, su Rai 1.

"Settimana impegnativa, ma bella. Me la sono goduta fino in fondo. Un'esperienza che mi porterò a Napoli. Divertito? Assai, sono cresciuto, è bello. Le polemiche? Quei momenti aiutano a crescere, sono i momenti migliori. Felice di tornare a Napoli? Assai, finalmente, anche perché mi stanno aspettando e non posso fare tardi".

Geolier da Mara Venier

Ultime notizie. Mara Venier poi gli parla del Napoli: "Come va sto Napoli nostro? Sai che tifo Napoli da sempre...". Geolier risponde "...Non lo so" e subito Mara Venier risponde: "Vabe', cambiamo discorso che è meglio". Poi Mara Venier commenta le critiche di Geolier: "Bisogna sempre rispettare l'artista", ma il rapper risponde tranquillo: "Non fa niente...", poi aggiunge: "È sempre bello ricevere l'affetto del pubblico, non ci si abitua mai, ringrazio tutti quelli che mi hanno votato".

La serata Cover: "Ho portato sul palco Luché e Gué che sono la storia del Rap e Gigi D'Alessio, tre mostri sul palco, questo è l'importante".