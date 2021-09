La7, Propaganda Live scova Thorbjorn Thaarup, il danese anti-Salvini che tifa Napoli da 30 anni! [VIDEO]

Notizie Napoli calcio. Lui si chiama Thorbjorn Thaarup, è un cittadino della Danimarca, direttore del Museo Marittimo danese e membro di "L'Alternativa", partito anti-nazionalista danese. Soprattutto, però, Thorbjorn Thaarup è un tifoso del Napoli da più di 30 anni. Come sia possibile che in Scandinavia ci siano tifosi così appassionati di una squadra del Sud Italia lo ha spiegato lui stesso, in un'intervista andata in onda su La7 nella trasmissione televisiva "Propaganda Live", condotta da Diego Bianchi, in arte "Zoro".

A Propaganda Live c'è Thorbjorn Thaarup, il danese che tifa Napoli

Thorbjorn Thaarup si è guadagnato una certa notorietà in Italia per i messaggi di risposta a Matteo Salvini pubblicati su Twitter. È proprio questa la ragione per cui è stato chiamato a Propaganda Live: nessuno, però, poteva aspettarsi che quest'uomo danese nascondesse anche un'innata passione per il calcio italiano e, soprattutto, per il calcio Napoli.

"Seguo il calcio italiano, i giornalisti inglesi, ma non il calciomercato". Spiega allora com'è nata la sua fede calcistica per il Napoli: "Quando ero ragazzo il Napoli era una delle migliori squadre al mondo, con Careca, Maradona, Alemao, Giordano e mi sono innamorato della squadra. Da allora seguo il Napoli con grande passione". Oggi, sul suo profilo Twitter dedicato al Napoli, mostra un'immagine di copertina con la squadra della stagione 2006/2007, con Grava, Paolo Cannavaro, Domizzi e tutti gli altri.