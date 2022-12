Kim star televisiva: ospite di "You Quiz" sulla Tv coreana | FOTO

Ultime notizie. Dopo i Mondiali di calcio in Qatar, Min-Jae Kim è tornato in Corea del Sud e si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in compagnia di amici e parenti. Per lui è stata anche l'occasione di tornare in patria dopo mesi di lontananza e - complici gli straordinari risultati ottenuti con il Napoli nei mesi scorsi - in Corea è diventato una vera e propria star.

Mercoledì prossimo sulla Tv coreana sarà trasmessa la nuova puntata di "You Quiz", programma televisivo molto famoso in Corea del Sud, nel quale sarà ospite proprio il difensore del Napoli Min-Jae Kim.