Di Lorenzo e Simeone oggi alla presentazione di "Piedone - Uno sbirro a Napoli" | FOTO

Presentata oggi a Napoli la nuova serie Tv di Sky diretta da Alessio Maria Federici: si chiama "Piedone - Uno sbirro a Napoli", con gli attori Salvatore Esposito (Genny in Gomorra) e Fabio Balsamo (del gruppo The Jackal). In onda a partire da lunedì 2 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno.

In occasione della presentazione oggi a Napoli c'erano anche il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo e l'attaccante Giovanni Simeone, che hanno posato con gli attori protagonisti. Guarda la foto su CalcioNapoli24.