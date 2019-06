Da stasera parte 'Fuorigioco, aspettando Dimaro' su Julie Italia: tutti gli ospiti del parterre

Parte stasera alle ore 21 su Julieitalia (canale 19 dgt) ed in replica alle ore 23.15 sul canale satellitare Sky 903 ed in streaming su www. julienews. it, lo speciale “Fuorigioco aspettando Dimaro” .

La trasmissione, condotta da Angelo Pompameo ed Ilaria Mennozzo, andrà in diretta dal lungomare di Napoli, tutti i giovedì, accompagnando i tifosi fino al ritiro di Dimaro. Nel parterre si alterneranno i componenti della squadra che tutte le sere dal 6 al 26 luglio racconteranno il ritiro degli azzurri nella trasmissione “fuorigioco speciale Dimaro” , presenti tra gli Ciccio Graziani, Stefan Schwoch, Vincenzo Montefusco, Pasquale Casale, Gianfranco Lucariello, Mimmo Malfitano, Fabio Mandarini, Gabriele Manzo, Antonio Corrado e Marika Fruscio.