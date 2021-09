"Attento, cardinale Voiello!". Lo Spartak Mosca sfida il Napoli con 'The Young Pope' [VIDEO]

Notizie Napoli calcio. Chi ha visto "The Young Pope" si ricorderà certamente del Cardinale Angelo Voiello, personaggio indimenticabile interpretato da Silvio Orlando nella serie prodotta da Sky e diretta dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Vi ricorderete, allora, che nella serie il cardinale Voiello è anche un appassionato tifoso del Napoli. Ebbene, la serie Tv è così famosa che è molto conosciuta anche in Russia, dove lo Spartak Mosca ha ben pensato di realizzare un video-montaggio in vista della partita di stasera contro il Napoli, proprio con le immagini del cardinale Voiello in Young Pope.

"Attento, Cardinale Voiello! Lo Spartak sta arrivando". Il video mostra il personaggio della serie preso dall'ansia all'idea che il Napoli dovrà affrontare lo Spartak Mosca, di recente uscito vittorioso in campionato contro l'UFA. Napoli-Spartak Mosca in campo oggi alle 18:45.

