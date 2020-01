Amin Younes non è partito con la squadra per Roma in vista di Lazio-Napoli per un infortunio. Oggi si è tornato ad allenare ed ha mandato un messaggio, attraverso il suo profilo Twitter, ai suoi compagni:

"Primo allenamento dopo l'infortunio. Buona fortuna alla squadra a Roma".

Clicca sul file in allegato per vedere l'immagine postata dal calciatore tedesco.