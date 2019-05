"E' a Napoli, visita casa Mario Rui", la moglie di Veretout sbotta: "Sono in vacanza, informatevi!" [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Jordan Veretout è da tempo accostato al Napoli. La moglie di Veretout ha pubblicato un post sui social dopo alcune voci di mercato che parlavano di una visita della stessa moglie a Napoli in cerca di casa. "Mio Dio, sono in vacanza". Questo il commento di Sabrina, mogli di Jordan Veretout, su Instagram dove ha postato uno screen relativo alla notizia secondo cui sarebbe stata a Napoli i giorni scorsi per visionare l'appartamento di Mario Rui. Lady Veretout ha poi aggiunto: "Informatevi meglio la prossima volta anzichè andare a raccontare qualsiasi cosa".