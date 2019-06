Sportitalia - Veretout, il Milan è in pole. Napoli, mina vagante. Manolas e Diawara, percorsi inversi

Calcio Napoli ultimissime - Milan News: "Veretout: calcio Milan davanti alla Roma ma il Napoli resta la mina sempre vagante. Decisione non in tempi strettissimi. Manolas in dirittura al Napoli. 3,5 mln d'ingaggio più bonus. Diawara alla Roma confermato". Sono due tweet di Alfredo Pedullà, giornalista Sportitalia, che fa il punto della situazione sul mercato del Napoli.

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - Veretout verso il Milan, Roma dietro

Mercato Roma calcio - Ieri erano i giallorossi secondo Pedullà i favoriti per Veretout. Fatta una grande proposta economica, accetterebbe la richiesta Fiorentina per il prestito di Karsdorp, ma la sensazione forte è che le valutazioni di Veretout saranno di vario tipo. La fiducia del Milan è grande, l’ottimismo è cresciuto nelle ultime ore, non soltanto perché si tratta di una priorità di Giampaolo, ma anche e soprattutto perché ritiene di aver fatto il massimo sforzo per mettere Veretout al centro del nuovo progetto tecnico. Fermo restando che poi dovrà arrivare almeno un altro centrocampista. Entro giovedì, Veretout deciderà in Francia e poi si entrerà nel vivo dell’affare.

Mercato Milan - La Fiorentina chiede circa 25 milioni, il centrocampista preferirebbe andare al Napoli e per farlo è disposto ad attendere ancora qualche giorno, quelli che ai partenopei occorrono per cedere Diawara e Rog. Se però il matrimonio non si combinasse, ci sono due alternative altrettanto nobili: Milan e Roma.

Calciomercato Milan - I rossoneri gli offrono un triennale da 2,5 milioni a stagione più bonus, mentre i giallorossi mettono sul piatto un triennale da 2,7 milioni ma con un bonus straordinario: se la squadra nel 2020 tornasse in Champions League, lo stipendio salirebbe a 3,7 milioni.