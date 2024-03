"Venduto!" La dura contestazione dei tifosi a Orsato dopo Napoli-Torino | VIDEO

Ultime news SSC Napoli - Tanta rabbia dei tifosi napoletani per la direzione di gara di Orsato in Napoli-Torino 1-1. Al fischio finale dell'anticipo del venerdì della 28ª giornata di Serie A, il pubblico dello stadio Maradonaè insorto contro l'arbitro di Schio, reo di non aver concesso un rigore agli azzurri per una spinta di Buongiorno su Osimhen e aver permesso un gioco ostruzionistico, con tante perdite di tempo ai granata. E un recupero finale troppo corto, viste le continue perdite di tempo e interruzioni di gara.

"Venduto, venduto!", hanno gridato i tifosi azzurri nei confronti di Orsato al passaggio sotto la Tribuna Posillipo che porta poi nel tunnel degli spogliatoi.

Napoli Torino: contestazione Orsato

Ecco il video: