Vacanze campane per il Chicharito Hernandez: l'attaccante del West Ham è ad Amalfi [FOTOGALLERY]

Calciomercato Napoli / Ultimissime calcio Napoli - Vacanze napoletane per un attaccante del panorama europeo, si tratta di Javier Hernandez, attaccante del West Ham e della Nazionale messicana. La punta 30enne sta trascorrendo alcuni giorni di relax in Campania, ad Amalfi oggi. In compagnia della sua Sarah e di un folto gruppo di amici.

Calciomercato Napoli, 'Chicharito' Hernandez in vacanza

Il Chicharito Hernandez si aggira per la provincia di Salerno con una capigliatura rossastra, così la sua Sarah in una delle tante foto scattate in Costiera amalfitana scherza: "Morti i suoi capelli per abbinarli al mio vestito!".

L'attaccante del West Ham invece scherza sul clima non idilliaco della giornata di ieri: "Io e i miei amici abbiamo aspettato tutta la giornata di tuffarci in piscina. Dov'è il sole Italia?".

Clicca sulle immagini allegate per guardare le foto: