Ultimissime calcio Napoli - L'Italia Under 21 inizia con il piede giusto l'europeo casalingo, battendo per 3-1 in rimonta la quotata Spagna. In campo anche i due azzurri Meret e Fabian Ruiz, ecco il tweet della SSC Napoli al termine della gara:

