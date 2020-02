Ultimissime Napoli - Il profilo Twitter della SSC Napoli ha pubblicato i colori delle due maglie che stasera le due squadre indosseranno per la gara. I padroni di casa opteranno per l'azzurro classico mentre i catalani saranno in tenuta gialla. Ecco in allegato il tweet

Ecco le maglie ufficiali per la partita di questa sera



? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/sx2h41grji — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 25, 2020