Ultime notizie calcio Napoli - Una giornata speciale per Axel Tuanzebe, che ha avuto il suo primo contatto concreto con la realtà del Napoli con il suo primo giorno in quel di Castel Volturno. A dargli il benvenuto, tra gli altri, anche Victor Osimhen, che su Instagram ha ricondiviso il video pubblicato dalla SSC Napoli per salutare il suo nuovo compagno di squadra.

