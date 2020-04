Ultime notizie calcio Napoli - Una notizia importante per l'economia campana la ripartenza del delivery e ne hanno approfittato anche i calciatori del Napoli. Tra questi anche Diego Demme, che ha deciso di approfittare di questa novità per ordinare e per far arrivare a casa del sushi da consumare in compagnia. Un modo, questo, anche per cercare di ingannare il tempo in una situazione molto delicata.

Diego Demme Napoli