“Stay tuned”, scrive così la SSC Napoli via social con tanto di emoji di una clessidra che allude a una novità in arrivo. Un annuncio nella fattispecie.

Indizio SSC Napoli, novità in arrivo nei prossimi giorni

Il club invita a restare sintonizzati non per una notizia di mercato - anche se sono imminenti anche quelle - ma per una novità relativa al marketing coi nuovi prodotti di questa stagione che presumibilmente compariranno col nuovo luogo partenopeo introdotto nel silenzio generale e per il quale ci sarà appunto un evento all’orizzonte.