E' tornato nel quartier generale del Napoli Tommaso Starace, lo storico magazziniere, che dunque si è lasciato definitivamente alle spalle ogni problema legato all'incidente da lui patito. Per celebrare il momento, il capitano azzurro Lorenzo Insigne ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae proprio in sua compagnia con la didascalia a dir poco chiara: "Tommaso is back!"