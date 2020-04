Starace ricorda la vittoria di Torino: "Anche noi abbiamo vinto lo Scudetto, anche se poi..." [FOTO]

Notizie Napoli calcio. Quest'oggi ricade la data della vittoria ottenuta nel 2018 dal Napoli di Maurizio Sarri in casa della Juventus. Una notte indimenticabile per tutti i tifosi azzurri, seppur il sogno scudetto è poi svanito nelle settimane successive per i ben noti fatti. Lo storico magazziniere della SSC Napoli, Tommaso Starace, ha voluto così ricordare quell'incredibile notte attraverso un post sul suo account Twitter:

Anche noi abbiamo vinto lo scudetto anche se poi ..... pic.twitter.com/aavf2Oha5S — Tommaso (@TommyStar55) April 22, 2020