Tommaso Starace, magazziniere del Napoli, attraverso il suo profilo Twitter si complimenta con Aurelio De Laurentiis per la super donazione fatta all'Ospedale Pascale di Napoli comprando attrezzature varie per provare a sconfiggere il male del Coronavirus:

"Grande il nostro presidente", scrive Starace, che pubblica anche l'immagine di quando, durante una festa, lo alzò in braccio. Clicca sul file in allegato per vedere la foto.