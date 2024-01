Momento emozionante prima di Costa D'Avorio-Nigeria, per Victor Osimhen: stava per entrare in campo per il riscaldamento, quando è sopraggiunto alle sue spalle il suo idolo, Didier Drogba. La stella cel calcio ivoriano è andato a salutare Victor Osimhen: l'ex Chelsea ha sempre pubblicamente elogiato l'attaccante del Napoli. E i due, sorridenti e col nigeriano visibilmente emozionato, si sono abbracciati calorosamente.

Abbraccio Osimhen-Drogba

Ecco il video: